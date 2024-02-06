إصدارت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تستقطب الأكاديميين والباحثين في معرض القاهرة للكتاب

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برزت مشاركة جناح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في النسخة الـ(55) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال الإصدارات والإنتاجات المتخصصة التي بلغت هذا العام أكثر من 100 إصدار علمي في علوم الشريعة، والعقيدة، وعلوم القرآن والتفسير، والحديث النبوي، والتاريخ الإسلامي، واللغة العربية، والأدب العربي.

وأفاد مسؤول جناح الجامعة الإسلامية المشارك في المعرض ومدير مركز مصادر المعرفة بالجامعة الدكتور حمد بن طالع العلوي، في تصريح لـ”واس” اليوم، أن الجناح يتزين بمجموعة من الإنتاجات والإصدارات العلمية الحديثة تصل إلى 7 إصدارات مختلفة، منها: “الأعمال الأدبية العربية بوصفها مصدراً لتوثيق مصطلحات أدوات الثقافة”، و”الأمن الوطني في ضوء التشريع الإسلامي”، و”احتياجات الأطفال ذوي الظروف الخاصة (اللقطاء)”، وكذلك كتاب “الإحصاء بلغة سهلة” الذي يأتي ضمن جهود الجامعة في مجال الترجمة.

وأشار إلى أن الجامعة الإسلامية تحرص على المشاركة الدائمة بمعرض القاهرة للكتاب لعرض أحدث إصداراتها ونتاجها العلمي والفكري المُحكَّم في الدراسات الإسلامية والشرعية وعلوم اللغة العربية بشكلٍ أكبر وأوسع، منوّهًاً بالإقبال الكثيف من قِبَل رواد المعرض وزواره من الأكاديميين والطلاب والباحثين على تلك الإصدارات التي يزخر بها جناح الجامعة الإسلامية.

ولفت الانتباه إلى دور الجامعة الإسلامية في تأسيس ثقافة معارض الكتاب من خلال معرضها السنوي للكتاب الذي يُقام على مدار 37 عاماً، مما يعكس مشاركتها المؤثرة في المعارض والمحافل الثقافية العربية والدولية.

وأوضح مسؤول جناح الجامعة الإسلامية المشارك في المعرض، أن الجامعة تبذل جهودها لمواكبة التحول الرقمي والإلكتروني من خلال نشر الكتب والأبحاث العلمية عبر منصتها الرقمية “منصة النتاج العلمي” التي تم تدشينها عام 2018م، حيث يستطيع أي باحث الاطلاع عليها والاستفادة منها، إضافة إلى جهود مركز مصادر المعرفة في رقمنة أكثر من ألفي مخطوط أصلي، وتأسيس قاعدة بيانات رقمية تحتوي على أكثر من 10.000 رسالة علمية ماجستير ودكتوراه.