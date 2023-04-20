إصدار أكثر من 65 ألف سجل تجاري بالربع الأول 2023

المناطق_متابعات

كشفت وزارة التجارة، أنه تم إصدار 65.4 ألف سجل تجاري في الربع الأول من عام 2023، مشيرةً إلى أن منطقة الرياض تصدرت عدد السجلات المصدرة والتي بلغت 18.8 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ14.4 ألف، ثم الشرقية بـ8.9 ألف، والمناطق الثلاثة يمثلون نحو 77% من إجمالي السجلات المصدرة.

وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2023، أنه تم إصدار 21.2 ألف سجل تجاري في قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الأول، بنسبة 32.4% من إجمالي السجلات التجارية المُصدرة، فيما تم إصدار 10 آلاف سجل بقطاع التشييد، بنسبة 15.3% من إجمالي السجلات.

وأضافت أنه تم إصدار 8 آلاف سجل تجاري في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم، بنسبة 12.2% من إجمالي السجلات التجارية المُصدرة.

وأبانت وزارة التجارة أن السجلات التجارية المُصدرة للشركات بلغت 7568 سجلاً لشركة ذات مسؤولية محدودة خلال الربع الأول 2023، و170 شركة مساهمة، و138 شركة تضامن، و19 شركة توصية، و14 شركة مساهمة مبسطة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أنها تعمل على 10 مشروعات تعد ذات أولوية عالية خلال العام الحالي، وتتوزع المشروعات على 6 أنظمة و4 لوائح.