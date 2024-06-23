إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحجّ

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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم حجّ 1445هـ، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ورحب الربيعة في تغريدة عبر حسابه على منصة “x”، بالمعتمرين وزوار المدينة المنورة من كافة أنحاء العالم.

وتستقبل المملكة سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، حيث تسخر خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم المناسك.

وتعمل وزارة الحج، على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.