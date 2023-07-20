“إصدار” تصاريح إسكان الحجاج بـ”مكة”

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بدأت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة (الأربعاء) استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم، داعية كافة أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ.

كما أهابت بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

يُذكر أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة.