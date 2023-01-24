إضافة خدمة ملاحية تربط ميناء الجبيل التجاري بـ6 موانئ عالمية

المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إضافة شركة “Hapag-Lloyd” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “IG1” إلى ميناء الجبيل التجاري بما يُسهم في تعزيز مكانته وزيادة تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

وبينت أن الخدمة الجديدة تنطلق أسبوعيا بداية من 12 فبراير المقبل عبر رحلات منتظمة تضم 3 سفن بسعة إجمالية لكل منها 2.4 ألف حاوية قياسية، لتصل المملكة بـ 6 موانئ عالمية هي: “جبل علي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، وموندرا الهندي، وصحار العُماني، وشعيبة الكويتي، وأم قصر العراقي”.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة جاءت ضمن خطوات تحسين تصنيف المملكة على المستوى الإقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ورفعه إلى المرتبة “80” على مستوى دول المؤشر والبالغ حاليًا “71.33” نقطة، وإسهامها في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات النقل والتجارة.

يُذكر أن ميناء الجبيل هو أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات، حيث يتميز بتجهيزاته المتطورة، القادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.