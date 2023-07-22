إضراب عمال القطارات في المملكة المتحدة بسبب الأجور

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تسبب إضراب عمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة بسبب الأجور في تعطل ركاب القطارات عبر الحدود.

ووفقاً لموقع BBC News قالت الحكومة البريطانية إنها قدمت عروضا محسنة بشأن الأجور والإصلاحات إلا أن الخلافات تفاقمت ووصلت إلى طريق مسدود بسبب امتناع سائقي القطارات عن العمل.

وتزامن الإضراب مع اليوم الأخير من توقف سائقى القطارات فى نقابة «أسليف» عن العمل الإضافي لمدة أسبوع، ما أدى إلى تفاقم الاضطراب للمسافرين.

وأوضحت مصادر أنه من المقرر أن تبدأ الخدمات في وقت متأخر من هذا الصباح وتنتهي في وقت مبكر من الليلة مع جداول زمنية مخفضة في جميع أنحاء إنجلترا على وجه الخصوص، حيث يشارك نحو 20 ألف موظف قطار يعملون لمشغلين متعاقدين مع وزارة النقل (DfT) فى الإضراب.