إطلاق أسماء عدد من شهداء الواجب على شوارع حائل

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قامت أمانة منطقة حائل بتسمية عدد من شوارع المنطقة بأسماء شهداء الدين ثم الوطن، الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن، على عدد من الشوارع الحيوية في حاضرة حائل وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسماء شهداء الواجب كُلاً بحسب مسقط رأسه.

وأوضح مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن مشروع تسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب، هو بصمة تسجل في أرض الوطن، وتكريماً لشهداء الواجب الذين استشهدوا أثناء أدائهم للواجب، جنود الحق وعز الوطن وفخر الشعب، جنودنا البواسل، هم أبطال وقفوا في كل مواقع البطولة والشرف، وعلى امتداد تراب الوطن ليكونوا سدا منيعاً على الأعداء.

وأشار إلى استمرار الأمانة في إطلاق أسماء شهداء الدين ثم الوطن على عدد من الشوارع، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تكريمهم بتخليد أسمائهم؛ وتصنيفهم ضمن أبطال الوطن.

يذكر أن أمانة المنطقة ضمن مشروعها في تسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب، سجلت أكثر من موقع بأسماء شهداء الدين والوطن، في مرحلة سابقة .