إطلاق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة بجامعة نجران

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أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)،وجامعة نجران أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة للجامعة ، والبالغ عددها 34 مبنى، بإجمالي مساحة تبلغ 708 آلاف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري، أن الشركة ستطبق 12 معيارًا رئيسيًّا للرفع من كفاءة الطاقة ، تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال عدد من وحدات التكييف المنفصلة، و إضافة عدد من مضخات المياه المبردة وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بسرعة مضخات المياه المبُردة ، واستبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد، وتركيب نظام التحكم بالمباني (BMS) للأنظمة المتعلقة بالتكييف ، وتحديث نظام التحكم في معمل التبريد(CMS).

من جهته أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) تركي عبدالعزيز، أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع ، يبلغ حوالي 91 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 70 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 23% تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.