إطلاق الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة العنف

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أُطلقت مساء الخميس “الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة في وضع اللجوء، وخصوصاً العنف ضد النساء والفتيات”، التي أعدتها جامعة الدول العربية بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك ضمن فعاليات “حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022” التي نظمتها الجامعة العربية “القطاع الاجتماعي – إدارة المرأة” بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكدت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمة لها بهذه المناسبة، أن الإستراتيجية تشجع على منع العنف ضد النساء والفتيات باستخدام نهج قائم على المجتمع من خلال إشراك الرجال والفتيان بصفتهم عوامل التغيير لتمكين النساء والفتيات عبر توفير البرامج الخاصة بالمهارات الحياتية وسُبُل العيش، وكذلك من خلال رفع مستوى الوعي.