إطلاق الدفعة الأولى من برنامج “مسرعة الفضاء” بمشاركة 15 شركة

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أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الأربعاء)، الدفعة الأولى من مُسرّعة ريادة الأعمال “مُسرّعة الفضاء”، بالتعاون مع منصة تمكين الابتكار الرائدة عالميّاً “Techstar” ” ” بمشاركة 5 شركات محلية و10 عالمية.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل رواد الأعمال والشركات الناشئة محلياً وعالمياً للانطلاق بأفكارهم الابتكارية في قطاع الفضاء وتقنياته، حيث تعد جزءاً من رؤيتها لزيادة دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة محلياً وعالمياً، وتمكين الشركات الناشئة المحلية من النمو، ودعم خطط توسعها عالمياً.

وستحتضن “مسرعة الفضاء الشركات لمدة 10 أسابيع؛ لتزودهم بحزمة من خدمات الإرشاد والتوجيه، والموارد الداعمة للنمو والتوسُّع السريعَيْن من قبل 40 خبيراً ومرشداً عالمياً، حيث تم اختيار الشركات من أصل 291 قدمت للبرنامج من 29 دولة.

وسيحصل المشاركون على وصول مباشر لشبكة Techstars العالمية التي ستمكنهم من التواصل مع شركات رأس المال الاستثماري المحلي والدولي، والدعم اللازم من الخبرات والأدوات المتنوعة من الهيئة السعودية للفضاء لتسهيل العقبات ورفع فرص نجاح المشاركين.