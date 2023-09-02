إطلاق برنامج “سفراء الذوق” في القطاع الصحي بالشرقية

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أطلقت الجمعية السعودية للذوق العام خلال الأسبوع الحالي البرنامج التدريبي “سفراء الذوق” في القطاع الصحي، والذي يستهدف تحسين وتطوير منهجيات أسلوب تقديم الخدمة للمستفيدين من المؤسسات الصحية؛ في 140 منشأة صحية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن البرنامج يعمل على تعزيز تجربة المرضى والمستفيدين من خدمات المؤسسات الصحية، وتطوير وتدريب مزودي الخدمات وموظفي الخطوط الأمامية في القطاع الصحي على ذوقيات التعامل مع كافة شرائح المرضى والمستفيدين، لتحسين أسلوب تقديم الخدمة، وتنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق العام.

وأشار إلى آلية تنفيذ البرنامج في مساره الصحي، بترشيح سفير في كل مؤسسة صحية وفق معايير عالية، وإعداده وتهيئته، وتحليل كافة شرائح المستفيدين وسماتهم ووضع الحلول المناسبة والذوقية لطرق التعامل مع كل فئة بما يلائم خصائصها وتعدد صفاتها، ومناقشة أهمية بيئة تقديم الخدمات ودورها في رحلة المستفيدين للحصول على الخدمة، لينطلق كل سفير في تنفيذ البرنامج وفق خطة عمل تنفيذية ومراحل عمل مزمنة؛ تمكنهم من الحصول على تجربة ناجحة تزيد من معدل نسبة الرضا، في نطاق واسع من المعاملات والتعاملات.