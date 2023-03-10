إطلاق برنامج لإنشاء مركز عالمي للأعمال في الرياض بالتعاون مع كوريا الجنوبية

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أعلنت وزارة الاستثمار، إطلاق برنامج تعاون إطاري لإنشاء مركز عالمي للأعمال في الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بكوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن المركز يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا البرنامج على بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

ويأتي ذلك على هامش “بيبان 23” الذي تنظمه هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة في العاصمة الرياض، والذي يستمر حتى 13 مارس الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأهلية، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً، وحثهم على تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وأفضل الحلول لمواجهة التحديات.