إطلاق تجمع جدة الصحي الأول عدة حملات ومبادرات توعوية تستهدف ضيوف الرحمن

المناطق_جدة

ضمن الاستعدادات لموسم حج 1445هـ هذا العام أطلق تجمع جدة الصحي الأول عدة حملات ومبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف ضيوف الرحمن فور وصولهم إلى محافظة جدة عبر منافذ الدخول التابعة للتجمع الصحي الأول بمدينة جدة، بهدف تحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن.

وأوضحت إدارة التجمع أن الحملة التوعوية التي انطلقت مطلع شهر ذو القعدة الجاري تزامنًا مع انطلاق رحلات القدوم البحرية والبرية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للموانئ، الخطوط الحديدية السعودية شملت تفعيل الشاشات التفاعلية في مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية، وحافلات النقل الترددي والمراكز التجارية والأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن في طريقهم لمكة، بالإضافة إلى التفعيل الداخلي في منشآت التجمع الصحي بهدف الوصول لحج صحي وآمن.

وتهدف هذه المبادرات لإيصال النصائح التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وبعدة لغات (العربية والإنجليزية والأوردو) وذلك بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث لجميع الجنسيات.

وأشار القائمون على هذه المبادرات الصحية إلى أن الرسائل الموجهة لضيوف الرحمن تتضمن أبرز الموضوعات التي تضمن لهم بعد الله اتمام مناسكهم بصحة مثل التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري وكيفية الوقاية من الجفاف والسلامة الغذائية والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية وغيرها من المواضيع المختلفة وعبر ضيوف الرحمن عن شكرهم للجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية داعين الله ان يديم علينا الأمن والأمان.