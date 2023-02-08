إطلاق جائزة “مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية” لأفضل أداء خيري بالوطن العربي في نسختها الثالثة

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أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، النسخة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.

وأفاد البيان الصحفي المشترك الصادر عن الجانبين بالقاهرة اليوم، أنه تم فتح باب استقبال الترشيحات للمؤسسات والجمعيات الخيرية الراغبة بالمشاركة في الجائزة حتى 31 يوليو المقبل، عبر موقع الجائزة بالرابط التالي: https://www.arado.org/charityaward/.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، في تصريح له أن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، والارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي في سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، وكذلك اعتماد أفضل الممارسات الإبداعية بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، من خلال تشجيع التنافس فيما بينهم وتكريم المؤسسات المعتمدة استناداً إلى معايير بقيمة مبنية على أسس علمية.

ولفت الانتباه إلى أن معايير الجائزة تتنوع طبقاً لأعمال المؤسسات والجمعيات، ومن هذه المعايير ما هو متعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية، وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.

يُذكر أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في نسختها الأولى قد أُطلقت بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله –، بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البُعد الإنساني على مستوى الوطن العربي من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة، بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الإستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الأخرى، وشارك في الجائزة 156 مؤسسة وجمعية خيرية من 15 دولة على مستوى الوطن العربي.