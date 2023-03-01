إطلاق خدمة «بث الألعاب» في الحواسيب الشخصية في 40 دولة

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أطلقت شركة مايكروسوفت، اليوم (الثلاثاء)، برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب المخصصة للحواسيب الشخصية (بي سي جيم باس) PC Game Pass في 40 بلدًا جديدًا منها 9 عربية.

وأبانت عملاقة التقنية الأمريكية أن برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب يتيح للاعبين وصولًا فوريًا إلى مئات الألعاب المتاحة عن طريق الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ومن ذلك الألعاب التي تُطلق لمنصة الألعاب (إكس بوكس) عبر منصة (إكس بوكس جيم أستوديو) Xbox Game Studio.

وحسب «مواقع تقنية» تنتشر الأسواق الجديدة التي أُتيح فيها برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب في أوروبا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، إضافة إلى أمريكا الجنوبية.

وأوضحت مايكروسوفت أن اشتراك (بي سي جيم باس) سيكون متاحًا للاعبين في الدول الـ40 الجديدة من خلال تطبيق (إكس بوكس إنسايدر هب) Xbox Insider Hub، مقابل سعر تجريبي خاص للشهر الأول.

وقالت الشركة إن مكتبة (بي سي جيم باس) تضيف ألعابًا جديدة طوال الوقت، وسيتوفر المزيد من الألعاب من (إكس بوكس) و(بيثيزدا) Bethesda قريبًا، ومن ذلك: لعبة (ماينكرافت ليجيندز) Minecraft Legends المقرر إطلاقها في 18 أبريل المقبل، ولعبة (ردفول) Redfall المقرر إطلاقها في 2 مايو المقبل، إضافة إلى المزيد من الألعاب القادمة قريبًا.

وتشمل الدول الـ40 الجديدة: ألبانيا، والجزائر، والبحرين، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، والإكوادور، ومصر، والسلفادور، وإستونيا، وجورجيا، وغواتيمالا، وهندوراس، وآيسلندا، والكويت، ولاتفيا، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ومولدوفا، والجبل الأسود، والمغرب، ونيكاراغوا، ومقدونيا الشمالية، وسلطنة عمان، وبنما، وباراغواي، وبيرو، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسلوفينيا، وتونس، وأوكرانيا، وأوروغواي.