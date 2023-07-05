إطلاق صواريخ من غزة.. والقبة الحديدية تعترض عدد منها

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أعلنت قوات الاحتلال ليل الثلاثاء-الأربعاء أن صفارات الإنذار من الصواريخ تدوي في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب مراسل قناتي “العربية” والحدث”، تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة به، وقد اعترضت القبة الحديدية عدد منها.

يأتي هذا بينما تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات الآخرين. كما أدت لمقتل جندي إسرائيلي.

وفي نفس السياق، شهدت تل أبيب الثلاثاء عملية دهس وطعن أدى لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.