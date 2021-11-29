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إطلاق فعاليات حملة “مكارم الأخلاق” بمحافظة قلوة

إطلاق فعاليات حملة “مكارم الأخلاق” بمحافظة قلوة
https://almnatiq.net/?p=1075714
المناطق _ الباحة

أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بمنطقة الباحة, أمس, حملة “مكارم الأخلاق ” في محافظة قلوة.

وتهدف الحملة إلى إبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك, وبيان كمال الدين بكمال الخلق

من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية في محافظة قلوة، كما

تشتمل الحملة على العديد من البرامج التوعوية التي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تُعنى

بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة، وإبراز القدرات الأخلاقية وأثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.

 

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