المناطق-متابعات

كشفت مصادر فلسطينية عن وجود دويّ انفجارات في قطاع غزة جراء إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين إحداهما سقطت داخل القطاع والثانية في منطقة السياج الحدودي.

وكان الجيش رصد أمس إطلاق 9 قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار، قبل أن تشن طائراته الحربية غارات استهدفت بعدة صواريخ موقعين يتبعان كتائب القسام، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

على ذات الصعيد، اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بتدنيس المقدسات “وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار بعد اقتحام قواتها المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين”.

وبيّنت أن ما حدث يشكّل صفعة للجهود الأمريكية خلال الفترة الماضية، لإيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك.