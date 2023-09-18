إطلاق مبادرة لتدريب قائدي مركبات تطبيقات النقل الموجّه على معالم المدينة المنورة

ودعا المركز قائدي مركبات النقل الموجّه إلى التسجيل في المبادرة عبر موقعه الإلكتروني، حيث تشمل برنامجاً تدريبياً يستمر لمدة أسبوعين؛ بهدف إثراء الجانب المعرفي والثقافي بتاريخ المدينة المنورة, والإسهام في تطوير الإرشاد السياحي لمعالمها, وتوعية سائقي تطبيقات توجيه المركبات، وإكسابهم معارف متنوعة عن تاريخ المدينة المنورة وأبرز معالمها، وتعزيز القيم والسلوكيات للتعامل الأمثل مع الزائرين، وتعزيز فرص العمل للشباب والشابات عبر تقديم ميزة تنافسية من خلال المبادرة.