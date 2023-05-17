إطلاق مبادرة “هيا نمشي” بكورنيش الدمام

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أطلق مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “ابصر” أمس بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة, مبادرة “هيا نمشي”، بمشاركة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، وأكثر من 2000 طالب وطالبة، وعددٍ من الجهات الحكومية، وذلك على الواجهة البحرية بكورنيش الدمام.

وأكد الدكتور العتيبي، سعي تعليم المنطقة إلى غرس ثقافة النشاط الرياضي البدني بين أوساط الطلبة واعتبار هذا الجانب جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، لما يحققه من أثر إيجابي على الصحة وسلامة أجهزة الجسم وتخفيف الضغوط النفسية، وزيادة معدل نشاط الفرد للحفاظ على صحته، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي ترمي إلى زيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم إلى 40 % من عدد السكان بحلول عام 2030م.

وتهدف المبادرة إلى زيادة ونشر ثقافة ممارسة المشي في المجتمع الذي يمثل الطلبة الشريحة الأوسع منهم، والمساعدة في خفض مستوى الكولسترول الضار، وحرق السعرات الحرارية الزائدة وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، ومنع الإصابة بهشاشة العظام وتعزيز المزاج، والحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات، والوزن الصحي المناسب وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكر.

واستهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى جميع مدارس المنطقة الشرقية بقطاعيها البنين والبنات وتحقيق مؤشر مشاركة 80% من طلاب كل مدرسة لرياضة المشي اليومية على مدى أسبوعين، وترشح المدارس الأكثر إنجازاً لتمثيل مكاتب التعليم “14 مكتباً تعليمياً” ليتم تشكيل فرق خاصة للمشي بكل مكتب.