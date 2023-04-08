إطلاق نار جديد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية يتسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم مراهقون

وأوضح أن بعض الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى محلي بينما ذهب آخرون بمفردهم، فيما قال مسؤولون في المدينة إن جميع الإصابات لا تشكل خطرا على الحياة.

وعن الجناة، قال قائد الشرطة إن القوات اعتقلت عدة أشخاص وتواصل التحقيق، لافتا إلى أنها عثرت على العديد من الأسلحة النارية من مكان الحادث، لكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد ما إذا كانت الأسلحة هي التي شاركت في إطلاق النار أم لا.