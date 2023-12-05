إطلاق 15 صاروخاً من العراق على قاعدة أميركية بسوريا

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن نحو 15 صاروخا أطلق من العراق على قاعدة رميلان الأميركية في سوريا يوم الأحد دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوة المهام المشتركة التابعة لعملية العزم الصلب حددت موقع إطلاق الصواريخ باستخدام طائرات مسيرة وأبلغت قوات الأمن العراقية بالمكان، حيث انتقلت إلى الموقع وقامت بالتحقيق.

وذكرت أنه تم العثور في الموقع على شاحنة وقود معدلة لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخا.

رداً على حرب غزة

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا تحت اسم (عملية العزم الصلب).

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت يوم الأحد استهداف قاعدة للقوات الأميركية في سوريا، وقالت إن القصف جاء ردا على استئناف الحرب على قطاع غزة.