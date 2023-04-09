إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 3 صواريخ أُطلقت مساء أمس (السبت) من سوريا على إسرائيل، حيث سقط أحدها في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان.

وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف سوريا دون أن تعلن أي جهة سورية وقوع ضحايا ومصابين من عدمه.

يأتي ذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

ونشرت إسرائيل عسكريين لدعم الشرطة وتشديد القيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل، عقب صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بالقدس الشرقيّة بين مصلّين فلسطينيّين وقوّات الأمن الإسرائيليّة.