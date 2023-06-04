إعادة تأهيل ميقات وادي محرم.. وهذه أبرز الأعمال

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بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أعمال تأهيل ميقات وادي محرم، وذلك بعد لقاء محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود مع الرئيسَ التنفيذي للبرامج في الهيئة سعد الوابل، وعدد من قيادات الهيئة.

وتضمنت الأعمال التي تنفذها الهيئة الملكية في الميقات، أعمال الدهانات والأرصفة، وتحسين الطرقات المحيطة بالميقات، وإزالة التشوهات البصرية والتوسع في مواقف المركبات للحجاج والمعتمرين والزوار، وتخصيص وتطوير المرافق الخدمية والطرقات، وعمليات التشجير والمسطحات الخضراء.

يشار إلى أن مهام الإشراف على مواقيت الإحرام تم نقلها إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم، حيث قامت الهيئة الملكية بعمل دراسة للمواقع بوضعها الحالي، وتقسيم مراحل التحسين والتطوير إلى مرحلتين.