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إعادة حاسة الشم لمريضين بمستشفى الملك فهد بجازان

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 أغسطس 2023 - 1:08 مساءً

المناطق_جازان

تمكن فريق قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إعادة حاسة الشم لمريضين، وذلك بواسطة استخدام تقنيات حديثة .

وأوضحت صحة جازان أن المريضين أحدهما في العقد الثالث من العمر، والآخر في العقد الرابع، فقدا حاسة الشم لأكثر من سنة إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مبينةً أن الفريق الطبي قرر وضع مادة الجلفوم المشبعة بالأنسولين في منطقة أعصاب الشم في أعلى تجويف الأنف، وذلك باستخدام المناظير، وتحت تأثير التخدير الموضعي في العيادة الإجرائية، وبفضل الله تم الإجراء بنجاح، وعادت حاسة الشم للمريضين.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 أغسطس 2023 - 1:08 مساءً
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shimaa mohamed

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