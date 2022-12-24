إعادة نهائي كأس العالم؟.. الأرجنتين تسخر من التماس فرنسا بتعليق ناري

لا تزال فرنسا غير راضية عن نتيجة نهائي مونديال قطر 2022 حيث خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، وفي ضوء هذا الاستياء، تم تقديم عريضة توقيعات في فرنسا عبر الإنترنت لإعادة المباراة النهائية لكأس العالم.

يحتوي موقع الاستطلاع على أكثر من 200000 توقيع والفرنسيون غاضبون من إدارة اللعبة، خصوصًا أنهم يعتقدون أن هدف الأرجنتين لم يكن صحيحًا بالتالي بات من حق الديوك التتويج باللقب في الوقت الأصلي.

رد الأرجنتين

لم يكن رد أتباع المنتخب الأرجنتيني طويلاً، وبدأ فالنتين جومي ، وهو حساب أرجنــــتيني على تويتر، مبادرة للرد على الفرنسيين، وقال: “إذا كان الفرنسيون يجمعون التوقيعات لإعادة المباراة النهائية لكأس العالم”.

وأضاف: “فإنني أقترح أن نستغل لحظة وحدة الأرجنتينيين ونجمع التوقيعات حتى يـــــتوقف الفرنسيون عن البكاء ويفوزون أيضًا بكأس العالم للتوقيعات”، وفي غضون ساعات قليلة، كان الالتماس الأرجنتيني قد حصل بالفعل على أكثر من 30000 توقيع.

وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تقول إن الأرجنتين هي البطل الشرعي، وقال أحدهم: “منذ أن تغلبنا عليهم في نهائي كأس العالم ، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والتذمر وعدم القبول بأن الأرجنتين هي بطلة العالم”، وكتبت أخرى: “لولا مبابي ، لما وصلوا حتى إلى ضربات الجزاء”.

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