إعصار “ساولا” يضرب تايوان قبل أن يتوجه إلى هونج كونج

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ضرب إعصار “ساولا” جنوب تايوان صباح اليوم، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى إغلاق المكاتب وإلغاء بعض الرحلات الجوية، قبل أن يتجه نحو هونج كونج.

و ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن السلطات في تايوان أغلقت المكاتب والمدارس في أجزاء من كاوشيونج وبينجتونج وألغت أكثر من 12 رحلة جوية.

وبين مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن الإعصار، الذي كان يقع على بعد نحو 190 كيلومترًا (118 ميلًا) قبالة أقصى جنوب تايوان كان مصحوبًا اليوم برياح مستدامة تبلغ سرعتها 191 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومترًا (145 ميلًا) في الساعة، ومن المرجح أن يقترب الإعصار من هونج كونج بحلول يوم غد الخميس.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن يصل الإعصار إلى اليابسة في قوانجدونج أو فوجيان يوم الجمعة، وأصدر تحذيرًا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامه للتحذير من الأحوال الجوية القاسية المكون من 4 درجات.