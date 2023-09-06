إعصار هايكوي يضرب الصين

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ضرب إعصار هايكوي صباح اليوم الثلاثاء البر الرئيسي الصيني، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة وإصابة عددًا من السكان وفقدان أخرين.

وأدى الإعصار الذي ضرب الصين اليوم إلى تساقط أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية تسببت في حدوث اضطرابات في جنوب الصين.

وسقطت شاحنة تابعة لقوات الدفاع المدني الصينية في النهر بالقرب من مدينة فوزهو إثر الرياح القوية، وأنقذت السلطات 3 أشخاص فيما لا يزال 5 آخرين في عداد المفقودين، وفقُا للتلفزيون الصيني الرسمي.

وتضرر اقليما فوجيان وجوانجدونج بجنوب الصين بسبب الاعصار، وهو الحادي عشر الذي يضرب البلاد هذا العام، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلا عن السلطات المحلية.

وتم إغلاق المدارس ودور الحضانة اليوم في بعض المناطق كإجراء احترازي.

وقبل وصوله للبر الرئيسي الصيني، ضرب الاعصار هايكوي تايوان. وأصاب أكثر من 100 شخص واقتلع الأشجار، وفقًا لمركز عمليات الطوارئ التايواني أمس الاثنين. وقطع التيار الكهرباء عن أكثر من 226 ألف أسرة.