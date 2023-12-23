إعفاء “السعوديين” من تأشيرة تركيا “السياحية”

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أعفت السلطات التركية، مواطني ست دول، بينهم السعوديون، من الحصول على تأشيرة الدخول إلى بلادها قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا لرحلاتهم السياحية.

وشمل القرار مواطني المملكة والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويأتي القرار في إطار مساعي تركيا لتعزيز التبادل السياحي مع البلدان الست، وخاصةً الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة.

وكانت الآلية السابقة تعتمد على التقدم للسفارات والقنصليات التركية للحصول على التأشيرة إلكترونياً قبل السفر بـ24 ساعة على الأقل؛ ومن ثم اصطحاب نسخة مطبوعة أو إلكترونية عن تأشيرة الدخول الإلكترونية عند السفر إلى تركيا.