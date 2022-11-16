إعلامي رياضي: المنتخب السعودي لن يتأثر بغياب فهد المولد

أكد الإعلامي الرياضي “مبارك الشهري”، أن استبعاد فهد المولد غير مؤثر على المنتخب، مشيرًا إلى أن جاهزية المولد غير مؤثرة لانقطاعه عن المباريات.

وقال “الشهري”، خلال ظهوره في برنامج “الحصاد الرياضي”: “مستوى المولد كان مهزوزًا قبل التوقف عن المباريات، وهناك 6 لاعبين في المنتخب لم يصلوا إلى الجاهزية الكاملة” .

وأضاف : “المنتخب ما علينا تجاهه سوا الدعوات”، معبرًا عن تعجبه من تصريح رينارد بشأن جاهزية المنتخب الكاملة وأن الفريق أصبح يلعب 90 دقيقة.