إعلامي رياضي يشن هجومًا على الجماهير بسبب نتائج المنتخب

شن الإعلامي الرياضي سامي الحريري هجوما قويًا على جماهير كرة القدم في المملكة، بسبب غضبها الكبير على أداء المنتخب وسوء النتائج خلال مرحلة الإعداد في الوقت الحالي، بعد التعادل مع منتخب بنما في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم.

ونشر سامي الحريري على حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: ” إن فاز المنتخب بلقاء ودي قالوا، ودية وش الفائدة، إن خسر المنتخب بلقاء ودي قالوا : ما فاز بالوديات تبونه يفوز بالرسمي، واليوم يتعادل وشوفة عينكم انتقادات”.

وتابع: “يا حبايب ادعموا الأخضر مثلما تدعمون “أنديتكم” بالضبط، فهو الأولى بالدعم ادعموه وكفى”.

https://twitter.com/SamiAlharirii/status/1590719278378274817?s=20&t=YeOojGTpIIWj8JSR2EW2gA