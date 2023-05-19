إعلامي مصري: واحة الإعلام تقدم كافة التسهيلات للصحفي في ممارسة عمله تزامنا مع انعقاد قمة جدة (فيديو)

قال عماد الدين أديب الإعلامي والمحلل السياسي المصري في تصريحات للإخبارية إن واحة الإعلام تقدم كافة التسهيلات للعمل الصحفي وتساعد الصحفيين على تقديم أعمالهم بالشكل المطلوب، تزامنا مع انعقاد القمة العربية في مدينة جدة.

وأشاد بجهود وزارة الإعلام السعودية في تقديم نموذج إعلامي عربي مكلل بالجهود، إضافة إلى الكوادر الإعلامية المتميزة التي تعمل على إبراز القمة العربية للمنصات الإعلامية الدولية وتقديمها بالشكل الذي يليق بها.