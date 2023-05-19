لقاء

إعلامي مصري: واحة الإعلام تقدم كافة التسهيلات للصحفي في ممارسة عمله تزامنا مع انعقاد قمة جدة (فيديو)

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 19 مايو 2023 - 2:08 مساءً

قال عماد الدين أديب الإعلامي والمحلل السياسي المصري في تصريحات للإخبارية إن واحة الإعلام تقدم كافة التسهيلات للعمل الصحفي وتساعد الصحفيين على تقديم أعمالهم بالشكل المطلوب، تزامنا مع انعقاد القمة العربية في مدينة جدة.

وأشاد بجهود وزارة الإعلام السعودية في تقديم نموذج إعلامي عربي مكلل بالجهود، إضافة إلى الكوادر الإعلامية المتميزة التي تعمل على إبراز القمة العربية للمنصات الإعلامية الدولية وتقديمها بالشكل الذي يليق بها.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 19 مايو 2023 - 2:08 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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