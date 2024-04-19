إعلام أمريكي: بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

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قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل.

يأتي ذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة في قطاع غزة على مدار 7 أشهر متتالية، لتصل حصيلة الضحايا في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى إلى 33970 شهيدا و76770 مصابًا.

وفي السياق ذاته، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، وعرقلة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي سياق غير منفصل، قالت الخارجية الفرنسية، اليوم، إنه “حان وقت التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، استنادًا إلى حل الدولتين”.