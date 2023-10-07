إعلام إسرائيلي: مسلحون يسيطرون على مقر شرطة سديروت

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، سيطرة مسلحين على مقر شرطة سديروت.

وأضافت أن عدة مناطق إسرائيلية تعرضت لقصف صاروخي لأكثر من ساعتين، وأشارت إلى سقوط ضحايا بعد تسلل مسلحين إلى مدينة سديروت.

كما أكدت إصابة 3 مستوطنين جراء سقوط صاروخ في الرملة.

وفى وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، بحسب وكالة “فرانس برس”.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.