إعلان القائمة النهائية لرئاسة وعضوية اتحاد القدم

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أعلنت لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، القائمة النهائية المترشحة لرئاسة وعضوية الاتحاد في دورته الخامسة، حيث جاءت القائمة النهائية برئاسة ياسر المسحل، ولمياء بنت إبراهيم نائبًا للرئيس، و9 أعضاء آخرين.

وطبقًا لبيان اتحاد القدم في حسابه الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي أنه إشارة للبرنامج الزمني لانتخابات مجلس الإدارة، تم فتح باب الترشيح من الخامس وحتى الـ11 من مارس الماضي، ، وعطفًا على الإعلان عن القائمة الأولية المرشحة لم يتم تقديم أي طلب انسحاب من القائمة الأولية.

واستنادَا إلى اخصصات لجنة الانتخابات تم اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلي الإدارة بعد دراستها والتأكد من استيفاء كامل الشروط، وضمت القائمة النهائية المرشحة في عضويتها كلًا من: «خالد الثبيتي، خالد بن مقرن، علي الشعيلان، معيض الشهري، نزيه آل نصر، تركي السلطان، عبدالعزيز العفالق، نعيم البكر وعبدالله حماد».

وسيتم السماح بالدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اليوم الأول من شهر مايو 2023.