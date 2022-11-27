إعلان حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا الإيطالية

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أعلنت الحكومة الإيطالية “الأحد” حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا المقابلة لنابولي (جنوب)، حيث تسبّب هطول أمطار غزيرة في انزلاق للتربة “السبت” مودياً بأربعة أشخاص فضلاً عن فقدان نحو عشرة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بعد ظهر “الأحد” بأنه تم العثور على أربع جثث بعد إعلان العثور على جثتين في وقت سابق، موضحة أنه لن يتمّ إعلان الحصيلة الرسمية حتى المساء من قبل حاكم نابولي كلاوديو بالومبا.

وغالباً ما يتمّ إعلان حالة الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانية أو بسبب الأحوال الجوية القاسية، لأنّ هذه الحالة تنصّ على إجراء سريع لتعبئة الأموال والموارد، بما في ذلك تلك المخصّصة للحماية المدنية، من أجل التدخّلات الطارئة أو إنشاء مرافق استقبال.

وكانت بلدة كازاميتشولا تيرمي التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة في الشتاء، شهدت زلزالاً أدى إلى مقتل شخصين في 2017. وهذه البلدة دمرها بالكامل زلزال أقوى بكثير في نهاية القرن التاسع عشر.

و يواصل أكثر من 200 عنصر في الحماية المدنية وقوات الأمن البحث عن حوالى عشرة مفقودين في المكان، بينما ينشغل مئات المتطوّعين في تنظيف شوارع البلدة.

وتظهر بقايا سيارات وحافلات سحقها عنف الانهيار الطيني والصخور في كلّ مكان، بينما يسعى بعض العمّال إلى فتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر.