إعلان موعد التقديم للجامعات الحكومية بالرياض

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، فتح باب التقديم على القبول للعام الجامعي 1445هـ عبر بوابتي قبول الموحد للطلاب والطالبات يومي 15 و16 يوليو الجاري.

وأوضحت اللجنة، أن إغلاق بوابة قبول الطلاب سيكون الساعة 12 ظهراً يوم 19 يوليو الجاري، وإغلاق بوابة قبول الطالبات الساعة 12 ظهراً يوم 20 يوليو الجاري

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وتشمل بوابة القبول للطالبات جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية بمنطقة الرياض.

ودعت اللجنة الراغبين في التقديم إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة.