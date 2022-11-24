“إغاثي الملك” حول العالم.. حقائب وكسوات شتوية بباكستان والأردن وسلال غذائية باليمن والصومال

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال الذي يستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن من السلال الغذائية، يستفيد منها حوالي 255 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.