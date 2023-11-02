إغلاق مئات المدارس إثر عاصفة “كيران” في جنوب إنجلترا

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أغلقت مئات المدارس في جنوب إنجلترا اليوم، إثر عاصفة “كيران” التي أسفرت عنها الرياح العاتية والأمطار الغزيرة مما تسبّبت في فوضى واسعة النطاق.

ورفع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني درجة التحذير من الرياح، إلى ثاني أشد درجة تحذير في جنوب إنجلترا.

وأوضح المكتب أنه من المتوقع حدوث فيضانات في عدة مناطق، معظمها على الساحل الجنوبي، مضيفاً بأن سقوط أسطح المباني وخطوط الكهرباء والأشجار على الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، أمر محتمل جراء العاصفة.

من ناحية أخرى قالت وسائل إعلام بريطانية، إن العاصفة تسببت في فوضى واسعة النطاق في قطاع النقل، ويتوقع أن تستمر عمليات إلغاء وتأخير في الرحلات حتى يوم السبت.

يذكر أن سرعة رياح عاصفة “كيران” بلغت أكثر من 160 كيلومتراً في الساعة.