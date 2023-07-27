إغلاق 10 ورش صناعية في الشرقية بسبب سكبها للمواد الضارة بشبكات تصريف مياه الأمطار

المناطق_المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، جولات رقابية ضمن حملة حماية البيئة البحرية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، في حي الخضرية بالدمام، تهدف للحد من التلوث البيئي والمحافظة على سلامة البيئة البحرية، وأغلقت خلالها 10 ورش، ثبت تعديهم بربط خزانات الزيوت وبيارات الصرف الصحي على شبكة تصريف مياه الأمطار.

ونشرت الأمانة سابقاً تعليمات وتحذيرات خلال حملاتها التوعوية عن مخاطر سكب الزيوت في شبكات تصريف مياه الأمطار، والتي استهدفت عدد من الورش الصناعية في كل من صناعية “دله” و”صناعية “الخضرية” بمدينة الدمام، وبينت خطر هذه المواد على البيئة وتأثيرها على الحياة بيئة الحياة البحرية، شارك خلالها المتطوعين والمتطوعات ضمن برامج المشاركة المجتمعية ودور الفرق التطوعية في تفعيل الدور التوعوي للفئات المستهدفة، حيث تم توزيع المطويات التوعوية بلغات متعددة والتي تتضمن المعلومات والتعليمات والتحذيرات المتعلقة بهذا الشأن والتي تهدف لتثقيف العاملين في تلك المنشآت ونشر وعي المحافظة على سلامة البيئة، والتوضيح بأن عملية سكب الزيوت والمواد الكيمائية مخالفة تستوجب المحاسبة القانونية والغرامات المالية.