إغلاق 250 مرفقاً سياحياً

المناطق-متابعات

أغلقت وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، أكثر من 250 مرفق ضيافة سياحياً مخالفة تزاول النشاط بدون ترخيص، وذلك بعد تنفيذ ما يزيد على 9260 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن مرافق الضيافة المخالفة ستبقى مغلقة لحين تصحيح أوضاعها والحصول على الرخص النظامية اللازمة، مؤكدة على أن عمليات الرصد تأتي بهدف متابعة وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة فيه؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة الزوار والسياح، والتأكد من سلامتهم.

وتسعى المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، في إطار تطوير قطاع سياحي مستدام يجذب 150 مليون سائح إلى المملكة بحلول العام 2030م.

وأفادت بأن مرافق الضيافة السياحية المرخصة أيضًا خاضعة للمتابعة والرقابة المستمرة للتحقق وضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، وعدم الإخلال بالالتزامات تجاههم وتهدف من خلال تنفيذ هذه العقوبات بحق المخالفين إلى التطبيق الفعلي لنظام السياحة ولوائحه، وتحقيق العدالة في القطاع وتطوير الخدمات المقدمة فيه، ورفع مستوى جودتها.

ودعت المستفيدين من الخدمات السياحية لتقديم البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بأي نشاط سياحي من خلال مركز العناية بالسائح 930 الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة.