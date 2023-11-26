إغلاق 8 ورش حدادة مخالفة بـ”الرياض”

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ضبطت الحملة الأمنية التي نظمتها أمانة منطقة الرياض، في حيَّي النظيم والبيان، 38 محلاً مخالفاً، وتم إغلاق 8 ورش حدادة مخالفة، واستُدعي أصحابها لاستكمال الإجراءات في المخالفات.

وشنت أمانة الرياض، حملة أمنية مشتركة مع جهات حكومية على ورش الحدادة المخالفة، وسوق الخيام، والأخشاب ولوازم الرحلات في شرق الرياض؛ لتعزيز الامتثال البيئي، وتحسين المشهد الحضري.

وألقت الحملة القبض على 36 عاملاً غير نظامي سُلموا للجهات المختصة لترحيلهم، وداهمت استراحتين حُولتَا لمعامل مخالفة لخياطة الخيام ولوازم الرحلات، إلى جانب أدوات حدادة تُستخدم بطرق غير نظامية.

وأكدت الأمانة، أن الحملة الأمنية المشتركة مستمرة في حصر ومعالجة الأنشطة المخالفة بمنطقة الرياض، وإيقاع المخالفات الرادعة على المصانع، والمستودعات، والورش بما يضمن نظامية الممارسات التجارية لسلامة المستهلك.