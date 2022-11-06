إغماء 30 شخصًا في حـادث تدافع جديد بإندونيسيا خلال حفل لفرقة كورية

سجلت أندونيسيا حـادث تدافع جديد تسبب في إغماء العديد من الأشخاص خلال حفلة غنائية لفرقة “ان. سي. تي. 127” الكورية.

ووقع الحـادث بعد مرور ساعتين من انطلاق الحفل، وتحديدا عندما بدأت الفرقة في توزيع الهدايا على الجماهير، حيث تدافع العديد من الأفراد من أجل التقاط الصور مع أعضاء الفرقة الأمر الذي أسفر عن تدافع، تسبب في إغماء 30 شخصا.

واضطرت الشرطة إنهاء الحفلة عند الساعة التاسعة والثلث مساء لعدم تسجيل مزيد من الحـوادث، فيما قررت الشركة المنظمة للحفل إقامة حفل ثاني للفرقة إلا أنها أدخلت تعديلات تتمثل في تعزيز وجود مسعفين وعناصر أمنية في الحفلة، وحظر توزيع الهدايا على المعجبين، واتخاذ إجراءات مشددة لضمان عدم اختلاطهم بأعضاء الفرقة.

يذكر أن إندونيسيا شهدت حـادثة تدافع في أحد الملاعب راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا بينهم أكثر من 40 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 320 شخصا.