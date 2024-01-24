إقالة المدير الفني لكوت ديفوار بعد الخسارة الثقيلة أمام غينيا الإستوائية

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أقال الاتحاد الإيفواري لكرة القدم مدربه، الفرنسي جيان لويس جاسكيه، من منصب المدير الفني للأفيال، بعد الخسارة الكبيرة أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 4-0 في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وأعلن الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي أن جاسكيه لم يعد مدربًا للأفيال بسبب سوء النتائج في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

منتخب كوت ديفوار احتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى للبطولة القارية برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على غينيا بيساو بنتيجة 2-0 ثم الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 0-1 والهزيمة ضد غينيا الاستوائية بنتيجة 0-4.

وقرر الاتحاد الإيفواري تعيين إيمرس فاي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، خلفا للفرنسي جاسكيه حال استمرار الأفيال في البطولة.

ويملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى مع فارق أهداف (-3)، وينتظر مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة لتحديد مصيره.