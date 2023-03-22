إقامةُ أولِ صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان بالمسجد النبوي

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وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان أدَّى المصلون اليوم، أولَ صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفَّرتها حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله – حيث توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية .

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بداية من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، بالإضافة لمضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوي، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.

وشرعت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في توفير كل السُبل لراحة الزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار،سعيًا لتحقيق كل ما يمكِّن قاصدي المسجد النبوي من أداء عباداتهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وتاتي هذة الخدمات ضمن حزمة المبادارات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها الجهات الحكومية تحت مظلة وقف ” خير المدينة”.