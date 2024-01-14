إقامة ورش عمل “كونجرس الجراحة 2024م” الملتقى العلمي الخامس عشر

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تعتزم الجمعية السعودية للجراحة العامة، بدء أعمال الملتقى العلمي الخامس عشر في فندق هيلتون بمدينة جدة بإقامة سبعة ورش عمل متنوعه وبحضور المهتمين والمختصين في الجراحة العامة ، ونخبة من الجراحين المحليين والدوليين والخبراء في الجراحة ، وذلك في اليوم الأول على هامش المؤتمر .

وتركز الورش على تطوير مهارات المتدربين في إجراء العمليات وتوصيل الأمعاء وإجراء الاشعه التلفزيونيه ووضع انبوب تصريف القفص الصدر ي واحدث طرق التئام الجروح ،يتخللها المحاضرات والتطبيق العملي على الأنسجة واستخدام الأدوات والاجهزة الحديثه كما سيكون هناك أيضا ورشتي عمل عملي بنقل مباشر من العمليات وإجراء عمليات نوعية بالتعاون مع جامعة تبوك .

وصرح بذلك د يوسف علاوي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، أهمية هذه الورشة في كونها تجمع الأطراف المهتمة من الجيل الجديد من الجراحين باساتذة متمكنين يقدمون افضل ما لديهم لتطوير الاجيال القادمة من الجراحين .