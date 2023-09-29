إقبال جماهيري على معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م

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شهد “معرض الرياض الدولي للكتاب 2023″، في يومه الثاني، إقبال جماهيري واسع من مختلف فئات المجتمع، اكتضت به أجنحة المعرض ودور النشر من هواة القراءة والمثقفين للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم النشر، وسط إشادات بما تحتويه الأجنحة المشاركة من كتب تبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التي تعيشها المملكة.

ومن داخل أروقة المعرض، التقت “واس” بعدد من الزوار للوقوف على اهتماماتهم العلمية والثقافية وانطباعاتهم حول المعرض ودور النشر المشاركة؛ سواء المحلية منها أو الدولية، حيث أكد الزائر “محمد أحمد” من دولة مصر الشقيقة، حرصه الدائم على زيارة “معرض الرياض الدولي للكتاب”، في كل عام؛ لما يجده فيه من كتب مميزه تثري عمله التعليمي، وتساعده على أداء رسالته التربوية كونه مدرس بإحدى مدارس الرياض.

من ناحيته، قال الزائر “جمعة لي”، من دولة الصين: “إن ساحات المعرض شهدت اليوم، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، ونرى البشر يعلو وجوه الزوار سعادة بالمعرفة التي تنتظرهم، الأمر الذي يُعد مشهداً حضارياً يبهج النفس ويريح الخاطر”، فيما أشارت الزائرة “في بو عنز”، ممرضة من المنطقة الشرقية، إلى استمتاع أطفالها ببرامج “عالم العجائب”، التي تقدم فعاليات ممتعة ومفيدة لكل الأطفال، خاصة مع السماح للأمهات بمرافقة أطفالهن الصغار في رحلاتهم الترفيهية، وقالت: “تميزت هذه النسخة بسهولة الوصول إلى الوجهة المرادة في وقت وجيز”.

يذكر أن “معرض الرياض الدولي للكتاب 2023″، حمل هذا العام شعار “وجهة ملهمة”، ويتربع على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويعد من أضخم معارض الكتب العربية، حيث يشارك فيه أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وتحلّ سلطنة عُمان ضيف الشرف لهذا العام.