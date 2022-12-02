إقبال جماهيري كبير في افتتاحية “ساوند ستورم ” بالرياض

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شهد اليوم الأول ضمن مهرجان ساندستورم 2022 – الحدث الموسيقي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط – مشاركة مجموعة من ألمع نجوم ومواهب الفن والموسيقى محليًا وإقليميًا وعالميًا. واحتشد عشرات الآلاف من الجماهير في المسارح السبعة للمهرجان واستمتعت بالوصلات الغنائية المميزة وسط أجواء حماسية رائعة مساء يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

وتميز مهرجان هذا العام في نسخته الثالثة بعد عامي 2019 و2021، بتنوّع الفئات الموسيقية والفنية التي سيستمتع بها الجمهور الحاضر، بما في ذلك موسيقى الراب والهيب هوب، حيث سيقوم أكثر من 200 فنان وفنانة من نخبة نجوم الفن عالميًا وعربيًا ومن ضمنهم: دي جي خالد، وبرونو مارس، وبوست مالون، وتييستو وديفيد غيتا، ودي جي سنيك، وعمرو دياب، وميريام فارس، وماجد المهندس، ومحمد حماقي، ومحمد رمضان، بتقديم تجربة موسيقية واحتفالية فريدة لجمهور ساوندستورم على مدار ثلاثة أيام، حيث ينتهي يوم السبت المقبل.