إقبال كبير على تذاكر المغواة في «موسم حائل»

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شهد موسم حائل 2022 اليوم، إقبالاً مكثفاً على تذاكر الفعاليات، من قبل الزوار والسياح، وذلك بعد طرحها في الموقع الإلكتروني للموسم.

وكان موسم حائل في نسخته الثانية قد انطلق تحت شعار “يزهى بك” في 17 نوفمبر، ويستمر حتى 23 ديسمبر المقبل، وسط إقبال كثيف وتنظيم عالي المستوى، وأجواء خاصة.

وتباع تذاكر موسم حائل 2022 بـ 15 ريالاً للفرد، فيما يسمح بدخول الأطفال من سن خمس سنوات فأقل مجاناً.

وكانت منطقة فعاليات موسم حائل 2022، بمقرها في متنزه المغواة، قد شهدت فتح منطقة الأطفال اليوم مجاناً لجميع الأطفال، فيما شهدت منطقة كأس العالم لكرة القدم إقبالاً كبيراً من عشاق كرة القدم والزوار، لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر وتبدأ عند الواحدة ظهراً.

كما تشهد منطقة المونديال استعدادات خاصة، لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البولندي، المقررة غداً الـ 4 عصراً، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2022، خاصةً بعد الانتصار التاريخي الذي حققه الأخضر على الأرجنتين (2-1) يوم الثلاثاء الماضي، متصدراً بذلك المجموعة الثالثة.

ويتضمن موسم حائل أنشطة رياضية وترفيهية وسياحية وثقافية، مثل تحديات الرماية والليزر والترامبولين وبرج المغامرة، وفعالية كرة القدم العائمة وتسلق الجدران ولعبة القفز الهوائية ومنطقة المهارات الحركية وألعاباً كرنفالية، والمعرض العلمي الترفيهي والألعاب الرياضية وألعاب الفيديو الافتراضية.

ويشتمل متنزه المغواة أيضًا على ساحة وجلسات للطعام والشبة، ومسابقة للطهي، وعرض الدراجات، وحفل موسيقي، وعروض للدراجات النارية بأنواعها، إضافة إلى بطولة كأس موسم حائل لرمي السهام التي تقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسهام خلال المدة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل، وبطولة كأس موسم حائل لسباق الهجن الذي سيقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن يوم 10 ديسمبر، وغيرها من الفعاليات التي تبرز حائل كمنطقة تتمتع ببنية تحتية قوية، قادرة على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.