إقبال من المتسوقين والزوار على منتجات مهرجان تمور الجوف

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شهد مهرجان تمور الجوف العاشر في يومه الثاني إقبالًا كبيرًا من الزوار والمتسوقين على منتجات التمور، حيث يشارك في المهرجان الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بمدينة المعارض في محافظة دومة الجندل 63 مزارعًا بمختلف أنواع تمور الجوف التي تشتهر بالجودة، كما يحتوي المهرجان على قسم خاص بمنتجات الصناعات التحويلية والحلويات مثل البكيلة ومعمول التمر والكعك ودبس التمر الطبيعي وغيرها.

وتشارك في المهرجان الذي تنظمه أمانة الجوف ممثلة في بلدية دومة الجندل أصناف متنوعة من التمور التي تجود بها أكثر من 984 ألف نخلة تحتضنها منطقة الجوف، تنتج 43 ألف طن من التمور كل عام، ومن الأنواع المعروضة في المهرجان حلوة الجوف، بويضاء خذماء، الخضيرية، المرعية، قسبة فقه، قسبة السعدون، صفراء السياطية، نبتة عامر، السكري، حمراء رشودن، الحسينية، الهجرية، الخضيرية ، المرعية وغيرها من الأنواع.

وتشتهر التمور بفوائدها الغذائية والصحية حيث تحتوي على الفيتامينات، والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفض الكوليسترول الضار مما يسهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، كما يحتوي التمر على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة.

ويستهدف المهرجان الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف وتتواصل فعالياته لمدة 6 أيام التعريف بالمنتجات الزراعية للمنطقة وترويج منتجات التمور وفتح نوافذ تسويق جديدة.